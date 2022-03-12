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Fırtına günü

Ligin tozunu atan ve 67 puanla lider olan Trabzonspor, bugün Göztepe’yi ağırlıyor. Akyazı’da tam 20 maçtır kaybetmeyen bordo-mavili ekibin tek hedefi kazanarak seriyi sürdürmek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Fırtına günü

Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bugün Göztepe'yi ağırlıyor. Karadeniz devinin tek hedefi kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak. Bu sezon kırılmadık rekor bırakmayan Fırtına, Akyazı'da oynadığı maçlarda da göz kamaştırıyor. Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu müsabakadan sonra evinde hiç yenilmedi. Söz konusu dönemde Karadeniz devi 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde etmeyi başardı. Ayrıca bu sezon sahasında bileği bükülmeyen tek takım olma unvanını da sürdürme peşinde.

BAKASETAS 8 GOL

8 golle şampiyonluk yarışına katkı veren Bakasetas; Giresun maçında penaltı kaçırırken, Giresun, Konya ve Alanya karşılaşmalarında da direğe takıldı.

CORNELIUS COŞUYOR

12 golle ligde Pesic (Karagümrük) ve Umut (Kasımpaşa) FARKI ile en skorer 3 isimden biri olan Cornelius; Kayserispor, Başakşehir ve Konyaspor maçlarında da direkleri aşamadı.

VISCA FARKI

Fırtına ile Süper Lig'de 8 maçta 5 gol atan Visca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gollerine devam etti. Boşnak oyuncu bordo-mavili takıma ligde 12 puanlık katkı sağladı.

SİHİRBAZ İŞBAŞINDA

Nwakaeme attığı 10 gol ve yaptığı 9 asistle 52 golün 19'una direkt etki ederken, Kayseri ve Adana Demir maçlarında da direği aşamadı. Son haftalarda formda.

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