Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı: Kolay maç yok

Abdullah Avcı: Kolay maç yok

Avcı: Göztepe bu maça çok farklı bir motivasyonla çıkacaktır. Asla kolay olmayacak. İşi sıkı tutmamız gerekli.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Abdullah Avcı: Kolay maç yok

Fırtına bugün ligde kalma mücadelesi veren Göztepe'yi konuk edecek. Teknik adam değişikliğine giden ve Tomas ile anlaşan İzmir ekibi karşısına sakat futbolcuları Hamsik ve Hugo ile cezalı Puchacz'ın yokluğunda çıkacak Trabzonspor'da teknik patron Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor. Oyuncularını uyaran tecrübeli hoca, "Rakibimiz sahaya çok farklı bir motivasyonla çıkacaktır. Asla kolay maç. Taraftarlarımıza güzel bir galibiyet armağan etmeliyiz" dedi.

Avcı '61' diyecek

Göztepe sınavı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ligde Fırtına ile çıkacağı 61. maç olacak. Geçen sezon ligin 8. haftasının ardından göreve getirilen Avcı ile bordo-mavililer, ilk döneminde 32 karşılaşmada 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz devi, bu sezon ise 28 hafta sonunda 20 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı

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