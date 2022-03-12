Abdülkadir Ömür: İnanılmaz bir sezon!

Trabzonspor, 29. hafta maçında Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Bordo mavililerde iki golle yıldızlaşan Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcunun o sözleri;

İnanılmaz bir sezon geçiriyoruz. Takım içinde abi kardeş aile ortamını koruduğumuz sürece başarısız olma ihtimalimiz yok. Nwakaeme bu takımda olduğu için çok şanslıyız. Kalan maçların hepsini kazanmak ve en erken şampiyon olmak istiyoruz.

Çok az süre kaldı. Tarihin en erken şampiyonu olacağız inşallah. Bu takımdaki herkesin elleri üzerinde yükselecek o kupa.

Bugün ben ön plana çıktım ama Visca abi ve Nwakaeme inanılmaz oynadılar. Nwakaeme bizim için çok önemli, tarif edemediğimiz bir isim. Beni çok güldürür kendisi. Bana Messi diye seslenir, ben de ağabey diye seslenirim. Umarım bu kupayı beraber kaldırırız.