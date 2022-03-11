TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

Ukrayna-Rusya savaşının giderek şiddetlenmesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların her geçen gün biraz daha ağırlaşması sebebiyle, ülkede forma giyen oyuncuların da geleceği belirsizliğini koruyor.
Ukrayna-Rusya savaşının giderek şiddetlenmesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların her geçen gün biraz daha ağırlaşması sebebiyle, ülkede forma giyen oyuncuların da geleceği belirsizliğini koruyor.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre CSKA Moskova'da forma giyen İzlandalı futbolcu Magnusson, FIFA'nın verdiği kararla sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Rusya'dan gelen bilgilere göre Kolombiyalı Carrascal ile Everton'dan kiralık olarak gelen Gbamin de sırada...
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor'un, Carrascal ve Gbamin'in durumunu takip ettiği ifade ediliyor.
23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal, kariyerine Millonarios'ta başladı. Sevilla altyapısında da forma giyen genç 10 numara, River Plate'ten CSKA Moskova'ya kiralanmıştı.
26 yaşındaki Fildişi Sahilli Jean-Philippe Gbamin de kariyerine Lens'te başladı. Yıldız orta saha, Everton'dan kiralanmıştı.
Öte yandan Carrascal ve Gbamin'in ayrılması durumunda milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da planlarını değiştirebileceği iddia ediliyor.