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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de tarihi bir farkla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takımın Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve savaş sebebiyle ülkeden ayrılabileceği konuşulan iki ismi takibe aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS transfer haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 11:52
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

Ukrayna-Rusya savaşının giderek şiddetlenmesi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların her geçen gün biraz daha ağırlaşması sebebiyle, ülkede forma giyen oyuncuların da geleceği belirsizliğini koruyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre CSKA Moskova'da forma giyen İzlandalı futbolcu Magnusson, FIFA'nın verdiği kararla sözleşmesini tek taraflı feshetti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

Rusya'dan gelen bilgilere göre Kolombiyalı Carrascal ile Everton'dan kiralık olarak gelen Gbamin de sırada...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor'un, Carrascal ve Gbamin'in durumunu takip ettiği ifade ediliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jorge Carrascal, kariyerine Millonarios'ta başladı. Sevilla altyapısında da forma giyen genç 10 numara, River Plate'ten CSKA Moskova'ya kiralanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un gözü Gbamin ile Carrascal'da!

26 yaşındaki Fildişi Sahilli Jean-Philippe Gbamin de kariyerine Lens'te başladı. Yıldız orta saha, Everton'dan kiralanmıştı.

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