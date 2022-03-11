Trabzonspor tarih yazıyor! Avrupa'nın da zirvesinde

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde kırılmadık rekor bırakmayarak şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, Avrupa'nın 11 önemli ligi arasında hemen arkasındaki rakibine en çok puan farkı atan takım durumunda.



Trabzonspor'u bu alanda Fransa Ligue 1'den PSG takip ediyor. 62 puandaki Paris devi, Nice'in 13 puan önünde bulunuyor. Üçüncü sırada ise Yunanistan'dan Olympiakos var. Kırmızı-beyazlı takım 62 puanda ve onların hemen arkasındaki ikinci PAOK'un da 53 puanı var.



ÇİFTE REKOR PEŞİNDE

Bu sezon rakamları alt üst eden ve tüm rakiplerine karşı eşi benzeri görülmemiş fark yapan Trabzonspor'un önünde 10 maç ve alınabilecek 30 puan daha var. Ancak teknik direktör Avcı ve öğrencilerinin hedefi tarihin en erken şampiyonluğunu elde etmek. Önümüzdeki 5 haftada Göztepe, Çaykur Rize (D), Beşiktaş, Gaziantep (D) ve Fatih Karagümrük ile oynayacak Fırtına, 5'te 5 yaparsa bunu başarma şansına sahip... Bordomavililer kalan 10 haftada 15 puan toplaması halinde ikili averajda kendisinden altta yer alan tüm takımların önünde yer aldığı için şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavili ekibin sezon başında Parma'dan transfer ettiği Andreas Cornelius gösterdiği performans ile Süper Lig'deki 33 forveti geride bıraktı. İleri uçta 20.08 ikili mücadele ortalamasıyla oynayan 28 yaşındaki oyuncu 9.06 kazanma ortalaması ile de takımına büyük bir katkı veriyor.



EN ÇOK FARK ATAN TAKIM

Süper Lig lideri Trabzonspor oynadığı 28 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik elde etti ve sadece 1 mağlubiyet yaşadı. 67 puanla lider olan Karadeniz devi 2.39'luk puan ortalaması elde etti. En yakın takipçisi Konyaspor ise 52 puanda yer aldı.



DEVLERİ SOLLADI

Trabzonspor, 2.36'lık puan ortalaması elde eden Bayern Münih'i, 2.33 puan ortalaması tutturan Real Madrid'i, 2.29'luk ortalama yakalayan PSG ve 2.14'lük puan ortalamasına ulaşan Milan'ı geride bıraktı.



TOPLAMDA 68 RESMİ MAÇ

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 68 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu periyotta 41 galibiyet, 21 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.