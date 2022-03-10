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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig’de lider durumda yer alan Trabzonspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor. Bordo mavililerde tedavisinde ilerleme kaydedilen Dorukhan Toköz'ün idmanda yer alması takım arkadaşlarını sevindirdi. Uzun süren sakatlığı nedeniyle doktoruyla görüşmek için ülkesi Slovakya'ya giden Marek Hamsik ile tedavisi devam eden Vitor Hugo ise bordo mavililierin  idmanına katılmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 19:53
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz sevinci!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda bordo mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışma yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavili takımda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan genç oyuncu Dorukhan Toköz idmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Tedavisinde ilerleme kaydedilen Dorukhan'ın yeniden idmanlara katılması takım arkadaşlarını ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı sevindirdi. Dün İzin alarak idmana katılmayan Djaniny Semedo da antrenmanda takım arkadaşlarına eşlik etti. Uzun süren sakatlığı nedeniyle doktoruyla görüşmek için ülkesi Slovakya'ya giden Marek Hamsik ile tedavisi devam eden Vitor Hugo ise bordo mavililierin idmanına katılmadı.


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