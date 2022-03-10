TRABZONSPOR HABERİ: 61 kere maşallah

Spor Toto Süper Lig'de 67 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, cumartesi günkü Göztepe karşılaşmasıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde 61. maçına çıkacak. Geçen sezon ligin 8. haftasının ardından göreve getirilen Avcı ile bordo- mavililer, ilk döneminde 32 karşılaşmada 18 galibiyet ve 11 beraberlik alırken, 3 maçı kaybetti. Karadeniz devi, bu sezon ise 28 hafta sonunda 20 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, başarılı hoca ile 60 lig karşılaşmasında 38 galibiyet, 18 beraberlik alırken; sadece 4 kez yenildi. 60 maçta 2.2 puan ortalamasıyla başarılı bir grafik ortaya koydu.



TOPLAMDA 68 RESMİ MAÇ

Fırtına, Avcı yönetiminde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 68 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 21 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.



DİPTEN ZİRVEYE

Avcı, geçen sezon ligin 8. haftası sonunda 17. sırada aldığı bordo-mavili takımı bu sezon 28. hafta itibarıyla en yakın rakibinin 15 puan önünde liderliğe taşıdı. Geçen sezon ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer alan Fırtına, Avcı ile 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez mağlup oldu. 18 kez kazanan bordo- mavili takım, 11 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü bitirdi ve Avrupa kupalarında oynama hakkı elde etti.



İÇ SAHADA 34 PUAN

Karadeniz devi evinde oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. 34 puanla iç sahada da zirvede yer aldı. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor da evinde 34 puan topladı ancak bu sayıya 15 karşılaşmada ulaştı.



DIŞARIDA DA LİDER

Fırtına dış sahada oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 33 ile deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi 24 puanla Alanya.



63 MİLYON 800 BİN TL

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. 20 galibiyet ve 7 beraberlik alan Fırtına, kasasına 63 milyon 800 bin TL koymayı başardı.