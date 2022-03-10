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Karagümrüklü Viviano'dan Marek Hamsik'e övgü dolu sözler! "Altın gibi çocuk"

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'de forma giyen tecrübeli kaleci Emiliano Viviano, yaptığı açıklamada Trabzonsporlu Marek Hamsik hakkında konuştu. Viviano konuşmasında Marek Hamsik için "Altın gibi çocuk" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 12:33
Karagümrüklü Viviano'dan Marek Hamsik'e övgü dolu sözler! "Altın gibi çocuk"

Karagümrük'te forma giyen İtalyan kaleci Emiliano Viviano, Trabzonsporlu Hamsik'i yere göğe sığdıramadı.

Karagümrüklü Viviano'dan Marek Hamsik'e övgü dolu sözler! "Altın gibi çocuk"

Eski takım arkadaşı hakkında bilinmeyenleri bir dijital medya kanalında İtalyan kaleci, Hamsik hakkında şunları söyledi: "Brescia'da birlikte oynadık. Napoli tarafından çağırıldığında Jamaika'da tatildeydik. Bu çok az kişinin bildiği bir olay. Hamsik ile harika bir ilişkim var. O altın gibi bir çocuk. Saha içinde ve saha dışında çok zeki.

Karagümrüklü Viviano'dan Marek Hamsik'e övgü dolu sözler! "Altın gibi çocuk"

NAPOLİ'YE YAKIN HİSSEDİYOR

"Hamsik her zaman alçakgönüllüydü. Hâlâ da öyle. Marek bana Napoli taraftarının ve kulübünün onunla çok özel ve çok güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi. Hala Napoli'ye çok yakın hissediyor kendini. 12 yıl sonuçta orada futbol oynadı." Viviano, Insigne'nin de Hamsik gibi olduğunu ve ikisinin de Napoli'ye karşı oynamamak için İtalya'dan ayrıldıklarını vurguladı.

Karagümrüklü Viviano'dan Marek Hamsik'e övgü dolu sözler! "Altın gibi çocuk"

İtalya'daki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Viviano, "Napoli, diğer büyük takımlara kıyasla ve harcadığı parayla mucizeler yaratıyor. Olağanüstü sonuçlar alıyor" ifadelerini kullandı.

Karagümrüklü Viviano'dan Marek Hamsik'e övgü dolu sözler! "Altın gibi çocuk"

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Napoli'den ayrıldıktan sonra önce Çin ekibi DL Yifang'a giden ve oradan da Göteborg'a gelen Hamsik, 1 Temmuz'da ise Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-Mavililer'le şu ana kadar 20'si Süper Lig, 4'ü ise UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere 24 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, iki bin 66 dakika sahada kalırken, takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde henüz şampiyonluk kupası bulunmayan Hamsik, bu sezon Trabzon ile bunu başarmak istediğini açıklamıştı.

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