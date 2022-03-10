Karagümrüklü Viviano'dan Marek Hamsik'e övgü dolu sözler! "Altın gibi çocuk"

Eski takım arkadaşı hakkında bilinmeyenleri bir dijital medya kanalında İtalyan kaleci, Hamsik hakkında şunları söyledi: "Brescia'da birlikte oynadık. Napoli tarafından çağırıldığında Jamaika'da tatildeydik. Bu çok az kişinin bildiği bir olay. Hamsik ile harika bir ilişkim var. O altın gibi bir çocuk. Saha içinde ve saha dışında çok zeki.

NAPOLİ'YE YAKIN HİSSEDİYOR

"Hamsik her zaman alçakgönüllüydü. Hâlâ da öyle. Marek bana Napoli taraftarının ve kulübünün onunla çok özel ve çok güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi. Hala Napoli'ye çok yakın hissediyor kendini. 12 yıl sonuçta orada futbol oynadı." Viviano, Insigne'nin de Hamsik gibi olduğunu ve ikisinin de Napoli'ye karşı oynamamak için İtalya'dan ayrıldıklarını vurguladı.