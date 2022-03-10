Denswil ilaç gibi

Edgar ve ardından Hugo'nun sakatlanarak sezonu kapatmalarına rağmen stoperde çok net bir sorun yaşanmadı. Önce sol bek, ardından sol stoper ve son olarak sağ stoper olarak forma giyen Denswil, en sıkıntılı anlarda takımın adeta joker oyuncusu oldu. 19 yaşındaki partneri Ahmetcan ile iyi bir ikili olan ve savunmada oyunu yönlendiren 28 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe derbisinde en fazla topla buluşan isim oldu (97 kez). Hollandalı savunmacı bunun yanı sıra 88 pasın 83'ünde isabet sağlayarak bu alanda da dev karşılaşmanın en iyisi oldu.



ABDULLAH AVCI ÇOK SICAK BAKIYOR

Bologna'dan kiralanan Denswil'in takımda kalması için taraftarlar mesaj yağdırıyor Avcı'nın da sezon sonu için 28 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı öğrenildi.