CANLI | Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı sonrası konuşuyot

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın aldığı kararlar sonrası canlı yayında konuşuyor. Ağaoğlu'nun konuşmalarını haberimizden izleyebilirsiniz...

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Ağaoğlu'nun konuşmasından önemli notlar (Güncellenecektir)

"10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların akıllarında soru işaretleri var. Sürecin sağlıklı geçeceği konusunda teminatı veren, MHK başkanı. Bu kararı veren kurum, bunun sorumluluğunu da üstüne almıştır. Bu da işin doğasında vardır."

"Bizim sıkıntımız isimlerle değil, sistemle. Bunu defalarca kez ifade ettik."



"Kararı öneren kurul MHK, veren kurul TFF."

