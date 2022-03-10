15 yılın en iyisi

Trabzonspor, 28. haftalar itibarıyla 2005-06'dan sonra en çok puan toplayan (67) takım oldu. 20 haftadır liderlik koltuğunda oturan Fırtına, 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, son 15 sezonun en çok puanına ulaştı.



1 SENEDİR YENİLMİYOR

Ligin 29. haftasında Göztepe ile Akyazı'da karşılaşacak Trabzonspor, evinde bir yıldır yenilmiyor. Fırtına, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren hiç mağlup olmadı.



20 MAÇTA 14 GALİBİYET

Fırtına, Alanya yenilgisi sonrası geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Son 20 karşılaşmayı 14 galibiyet, 6 beraberlikle kapattı.



YENİLMEZ ARMADA

Lider Trabzonspor, bu sezon istatistikleri alt üst ediyor. Bordomavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada, 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 21 puan yazdırdı.