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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un yıldızına Nice kancası! Abdülkadir Ömür...

Spor haberi... Lider Trabzonspor'un son haftalardaki performansıyl dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yıldızı Abdülkadir Ömür'ü Avrupa'nın dev kulüpleri listeye aldı. Alınan bilgiye göre Fransa'nın köklü kulüplerinden Nice, yıldız isim için harekete geçti. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 07:31
TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor'un yıldızına Nice kancası! Abdülkadir Ömür...

Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Abdülkadir Ömür'ü Avrupa devleri yeniden takibe aldı. Yetenekli futbolcuyu Fransız ekibi Nice'in F.Bahçe derbisinde izlediği ortaya çıktı. Nice'in gözlemcilerinin Ömür'e bir kez daha hayran kaldığı belirlendi. Daha önce Benfica, Monaco, Manchester City ve Lizbon gibi takımların gündemindeki olan 22 yaşındaki sağ kanat için 2 sezon önce Monaco 22 milyon euro bonservis teklif etmiş, City- Lizbon ortaklığı da bonuslarla birlikte 26 milyon euro önermişti. Ancak bordo-mavili kulüp bunu kabul etmemişti. Nice'in sezonun geri kalan maçlarına da Abdülkadir Ömür için temsilci göndermeye devam edeceği belirtiliyor.

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