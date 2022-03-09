İki müjde birden

Abdullah Avcı'nın, Fenerbahçe derbisi sonrası "Hamsik'i aradık" ifadesini kullanması sonucunda gözler hem Hamsik hem de Dorukhan Toköz'den gelecek haberlere çevrilmişti. Sağlık Kurulu uzun zamandır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Hamsik ile ilgili güzel haberler verdi. Slovak orta saha futbolcusunun sol arka alt adalesindeki ağrıların önemli oranda azaldığı ve bu hafta içerisinde takıma katılmasının planlandığı belirtildi. Kalça bölgesinde kanama meydana gelen Dorukhan'ın da yakında saha çalışmalarına başlayabileceği vurgulandı.