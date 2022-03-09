Derbilerde fırtına gibi

G.Saray ile sahasında 2-2 kalan Fırtına, deplasmanda 2-1 galip geldi. F.Bahçe (3-1 ve 1-1) Beşiktaş'ı ise İstanbul'da 2-1'lik skorlarla devirdi.

KASASINI DA DOLDURDU

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, galibiyet başına 2 milyon 700 bin, beraberlik için ise 1 milyon 400 bin lira gelir elde etti. 20 galibiyet ve 7 beraberlik alan Fırtına, kasasına 63 milyon 800 bin TL koydu.

52 GOLLE ZİRVEDE

Karadeniz devi, istatistikleri parçalayarak hedefine koşuyor. Bordomavililer şu ana kadar 52 gol attı ve Süper Lig'in en skorer takımı olarak öne çıktı.

21 KEZ GEÇİT VERDİ

20 haftadır lider olan Fırtına, rakiplerine 28 haftada sadece 21 kez geçit verdi. Trabzonspor, en az gol yiyen ekip olarak da öne çıkıyor.

EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Şenol Güneş Stadı'nda mağlup olmayan bordo-mavililer, 34 puanla iç sahada en başarılı takım konumunda yer alıyor. İçerde yenilmeyen tek takım.

SAVAŞÇI BİR RUH

Teknik direktör Avcı'nın öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde girdikleri ikili mücadelelerin yüzde 54'ünü kazandı. Fırtına bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.

PASLARI ÇOK İSABETLİ

Fırtına, başarılı pas konusunda da Spor Toto Süper Lig'de ilk ikide. Abdullah Avcı'nın ekibi maç başına 85.4 başarılı pasla ikinci durumda.

ATTIĞINI VURUYOR!

Karadeniz devi, şu ana kadar ortalama 5.6 isabetli şuta sahip. Trabzonspor bu alanda da Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.