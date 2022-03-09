Çifte hedef!

Trabzonspor'un sezon başında Parma'dan aldığı Cornelius, kulüp dergisine konuştu. Süper Lig'de 12 golü bulunan ve Sörloth'un ardından taraftarların 'Kuzey'in yeni kralı' diye seslendiği Danimarkalı forvet, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Her oyuncunun sezon boyunca kişisel hedefleri. Benim de bir santrfor oyuncusu olarak hedefim gol kralı olabilmek. Ama her şeyden önemlisi, bu sezon en büyük hedefimiz şampiyon olabilmek. Oyuncular bireysel hedefler sahip olabilirler ama en önemlisi takımın hedefidir. Umarım sezon sonu şampiyon olup benim de gol krallığımla bunu taçlandırırız " diye konuştu.

EN ÖNEMLİ 3 KRİTİK KARŞILAŞMA

Bu sezon ligde kırılma noktası olarak gördüğü maçları anlatan Cornelius, "Birincisi, evimizde oynadığımız Fenerbahçe, diğeri ise deplasmanda oynadığımız Beşiktaş maçı. İkisini de galip bitirdik ve böylece sadece üç puan değil aynı zamanda da yukarıya doğru bir ivme ve bolca öz güven kazanmış olduk. Bu durum takımın hedefe gidebilmesi için önemli bir katkı sunuyor. Konya sınavını da ekleyebilirim. Direkt rakibimiz olan bir takımı yenebilmek, aradaki puan farkını artırabilmek önemliydi. Eğer kaybetseydik rakibimize bir umut ışığı verip bizi yakalamaları için cesaretlendirmiş olabilirdik" ifadesini kullandı.

HAYALİMIZİN DE ÖTESİNDE

Trabzonspor'a transfer olduğunda hedefinin ligin zirvesinde olmak olduğunu belirten Cornelius, "Ligin şu anki durumuna baktığımızda bizim hayalimizden de beklentimizden de çok öte bir durum. Çok daha iyisini yapıyoruz " dedi.

KALİTELİ OYUNCU GURURU

Sadece ilk 11'de oynayan futbolcuların değil, kenardan gelen isimlerin de büyük katkılar verdiğini belirten Cornelius şöyle devam etti: "Bu oyuncular ve diğer takım arkadaşlarımın hepsiyle beraber aynı sahayı paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü böyle kaliteli isimlerle oynamak insana gurur verir."

GERVINHO, KUCKA VE SÖRLOTH

Trabzonspor'a transfer olmadan önce Parma'dan takım arkadaşı olduğu Gervinho ve Kucka ile görüştüğünü, Sörloth'tan da fikir aldığını anlatan Cornelius, şöyle konuştu: "Üçü de olumlu şeyler söyledi ve soru işaretlerimi giderdi."

İYİ BİR OYUN FELSEFEMIZ VAR

Takımın genel kalitesinin iyi olduğunu belirten Danimarkalı golcü, "Bizim takımımız bireysel oyunculara bağlı olmayan, savunmada ve hücumda neler yapacağını bilen oyunculardan kurulu. Takım olarak bir oyun felsefemiz ve mantalitemiz var. Herkes savunmada ve hücumda neler yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla takım olarak iyi bir duruş gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

RONALDO İLHAM VERDİ

Çocukken de futbolu izlemek yerine oynamayı tercih ettiğini ifade eden Cornelius, "Bana en çok ilham veren kişi 2002 Dünya Kupası'nda izleme fırsatı bulduğum Brezilyalı Ronaldo'ydu. Gerçekten harika bir oyuncu. Biz tabii ki onunla aynı tarzda oyuncular değiliz ama bana en çok ilham veren kişi oldu" dedi.