Bahar başka uyanacak

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi'nin Mart sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi: "Göreve geldiğimiz ilk gün söz vermiştik. Çok şükür; o kutlu günlere emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hikâyenin en esaslı kahramanı her şeyden önce sizlersiniz... Şampiyonluk sevincini senelerdir doyasıya yaşamadınız; fakat asla vazgeçmediniz... İnanıyorum ki uzun yıllar çocuklarımıza, torunlarımıza, 2022 baharında doğanın bir başka uyandığını; çiçeklerin başka açtığını; toprağın başka koktuğunu bir masal gibi anlatacağız."

OLAYLAR İÇİN SUÇ DUYURUSU

Bordo-mavili yönetim, F.Bahçe maçında sahaya atılan yabancı maddeler ve edilen küfür ve hakaretlerle ilgili görüntü ve sosyal medyadan tespit yapıp, suç duyurusunda bulundu. TFF yetkililerine yaşanan olayların göz ardı edilmesine asla müsaade edilmeyeceği bildirilirken, en ağır yaptırımların uygulanması istendi. Maçta Bakasetas'ın başına yabancı cisim gelir ken, sahaya giren bir taraftar ise hakeme saldırmıştı.

KUPA HÜSEYİN'E!..

Beynindeki tümörden vefat eden 13 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'ın anne ve babası, Trabzonspor şampiyon olursa kupayı çocuklarının mezarına götürmek istediklerini söyledi. Anne Filiz Bayraktar, "Oğlum, Trabzon'un hiçbir maçını kaçırmazdı. Yaşarken göremediği kupayı mezarına götürmek istiyorum. İnşallah bizi görür" dedi.