Üçüncü cemre toprağa düştü

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olmayarak deplasman yenilmemese serisini 22 maça çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sonuçlandı. Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karadeniz devi, "Bugün üçüncü cemre de toprağa düştü. Güzel günlere çok az kaldı! Bahar Geliyor" ifadelerine yer verdi. İkinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan farkla önünde yer alan Fırtına, ligin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor.