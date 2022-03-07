Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

" Trabzonspor olarak her zaman mücadelenin içinde olacağız" demiştik. İki yıl, üç yıl, belki dört yıllık bir süre için taraftarımızdan sabretmelerini istemiştik. Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor'u tüm Türkiye'nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik.

Bugün Bordo-Mavili takımımız sahada sergilediği oyun ile Türkiye futbol tarihinde kalıcı bir iz bırakacak. Tribünleri tıklım tıklım dolduran coşkulu taraftarlarımız, futbolumuzun fotoğraf albümündeki yerini en tatlı tebessümler eşliğinde alacak. Trabzonspor, çok anlamlı, çok büyük bir hikâye yazıyor. Ve bu hikâyenin tek bir kahramanı yok.