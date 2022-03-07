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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine özel bir yazı yazdı. Ağaoğlu, duygu yüklü yazısında şampiyonluğa dair, "İşte şimdi çok şükür; o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz..." ifadelerini kullanırken, taraftara mesaj gönderdi. İşte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun o yazısı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 13:14
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

"Trabzonspor olarak her zaman mücadelenin içinde olacağız" demiştik. İki yıl, üç yıl, belki dört yıllık bir süre için taraftarımızdan sabretmelerini istemiştik. Sabır gösterdiklerinde karşılarına çıkacak Trabzonspor'u tüm Türkiye'nin ayakta alkışlayacağını taahhüt etmiştik.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

İşte şimdi çok şükür; o kutlu günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

Bugün Bordo-Mavili takımımız sahada sergilediği oyun ile Türkiye futbol tarihinde kalıcı bir iz bırakacak. Tribünleri tıklım tıklım dolduran coşkulu taraftarlarımız, futbolumuzun fotoğraf albümündeki yerini en tatlı tebessümler eşliğinde alacak. Trabzonspor, çok anlamlı, çok büyük bir hikâye yazıyor. Ve bu hikâyenin tek bir kahramanı yok.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

Bu hikâyenin en esaslı kahramanı her şeyden ve herkesten önce sizlersiniz, sevgili taraftarlar...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

Şampiyonluk sevincini senelerdir doyasıya yaşamadınız; fakat asla vazgeçmediniz...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

Bu vazgeçmeyişiniz ile sizler, Karadeniz Fırtınası'na mücadele ruhunu üflediniz...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

İşte bugün Trabzonspor takımını sahada oynarken izlediğiniz mücadele, tribünlerdeki inancın, inadın ve vazgeçmeyişin tezahürüdür.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

Bu büyük hikâyeyi saygıdeğer hocamız Abdullah Avcı, kıymetli teknik ekibimiz, futbolcularımız, yan yana çalışmaktan her zaman onur duyduğum yönetim kurulumuz, kulübümüzün emektarı personelimiz ve taraftarlarımız hep birlikte yazıyor!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan şampiyonluk sözleri! "Kutlu günlere doğru..."

Hikayemizin yazarı bizlersek; okuru seneler sonra çocuklarımız, torunlarımız olacak. İnanıyorum ki uzun yıllar boyunca çocuklarımıza, torunlarımıza, 2022 baharında doğanın bir başka uyandığını; çiçeklerin bir başka açtığını; toprağın bir başka koktuğunu bir masal gibi anlatacağız.

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