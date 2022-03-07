Siopis: Kırmızı olduğunu biliyordum

Maçın pozisyonunun kahramanlarından Manolas Siopis o anı anlattı: İrfan Can benim ayağıma bastığı anda kırmızı kart olduğunu biliyordum. Çünkü çok sert bir müdahaleydi. Golü attıktan sonra 3-4 tane iyi pozisyon yakaladık. 2. yarı Fenerbahçe'nin baskı yapacağını biliyorduk. Pozisyonları değerlendiremedik ve duran toptan golü yedik. Maalesef buradan 1 puanla ayrılıyoruz.
Maçın pozisyonunun kahramanlarından Manolas Siopis o anı anlattı: İrfan Can benim ayağıma bastığı anda kırmızı kart olduğunu biliyordum. Çünkü çok sert bir müdahaleydi. Golü attıktan sonra 3-4 tane iyi pozisyon yakaladık. 2. yarı Fenerbahçe'nin baskı yapacağını biliyorduk. Pozisyonları değerlendiremedik ve duran toptan golü yedik. Maalesef buradan 1 puanla ayrılıyoruz.