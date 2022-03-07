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Siopis: Kırmızı olduğunu biliyordum

Maçın pozisyonunun kahramanlarından Manolas Siopis o anı anlattı: İrfan Can benim ayağıma bastığı anda kırmızı kart olduğunu biliyordum. Çünkü çok sert bir müdahaleydi. Golü attıktan sonra 3-4 tane iyi pozisyon yakaladık. 2. yarı Fenerbahçe'nin baskı yapacağını biliyorduk. Pozisyonları değerlendiremedik ve duran toptan golü yedik. Maalesef buradan 1 puanla ayrılıyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Siopis: Kırmızı olduğunu biliyordum
Maçın pozisyonunun kahramanlarından Manolas Siopis o anı anlattı: İrfan Can benim ayağıma bastığı anda kırmızı kart olduğunu biliyordum. Çünkü çok sert bir müdahaleydi. Golü attıktan sonra 3-4 tane iyi pozisyon yakaladık. 2. yarı Fenerbahçe'nin baskı yapacağını biliyorduk. Pozisyonları değerlendiremedik ve duran toptan golü yedik. Maalesef buradan 1 puanla ayrılıyoruz.
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