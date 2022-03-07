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"Mutluyuz"

“Şampiyonluğa koşuyoruz. Konya ile aramızda 15, F.Bahçe ile 20 puan var. Kaybetseydik bile taraftarlarımız mutluydu”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
"Mutluyuz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluğa koştuklarını öz güvenle dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarı özellikle topa sahip olmayı oyunu organize etmek istedik. Gol bulduk gol kaçırdık. 11'e 10'dan sonra bazı zamanlarda daha hareketli olabilirdik" şeklinde konuştu. Avcı galibiyeti kaçırdıklarını ifade ederken, "Şampiyonluğa yakın takımız, şampiyon gibi oynamak istedik. İlk yarıda topa sahip olmayı istedik. Golü de bulduk. 10 haftada kaldı, Konyaspor'dan 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istiyoruz. Çocuklar harika işler yapıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul efendisi!
Abdullah Avcı, bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı 9 maçta mağlubiyet görmedi. Tecrübeli çalıştırıcı; Kasımpaşa (2), G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe ve Karagümrük'ü yendi. Başakşehir ile diğer G.Saray ve F.Bahçe maçları ise berabere bitti. Avcı'nın ekibi; Başakşehir, Beşiktaş ve Karagümrük'le maçlar var.

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