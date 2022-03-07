Haberler Trabzonspor İstanbul avcısı

İstanbul avcısı

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 9 maçta, 6 galibiyet, 3 beraberlik alıp mağlubiyet görmedi, hanesine 21 puan yazdırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 06:50
İstanbul avcısı
Karadenız ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, dün de berabere kaldı. Yine İstanbul'da Beşiktaş karşısından da sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup edip sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
DİĞER
Yusuf Güney tası tarağı toplayıp bakın nereye yerleşti! Ünlü şarkıdan radikal karar!
Selami Şahin'in İrem Derici'ye gönderdiği ihtarnameyi aslında eski sevgilisi Lider Şahin tarafından gönderilmiş
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor