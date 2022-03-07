İstanbul avcısı

Karadenız ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, dün de berabere kaldı. Yine İstanbul'da Beşiktaş karşısından da sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup edip sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.