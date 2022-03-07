Fırtına dinmiyor

10 Kasım 2020'de işbaşı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, takımı her anlamda şaha kaldırdı. Kırılmadık rekor bırakmayan Karadeniz devi, dün de ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı idaresinde ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldi. Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligde 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik, 1 yenilgi alırken, kupada da 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Karadeniz devi, Süper Lig'de 20 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 9. haftasında F.Bahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden koltuğu devralan bordo-mavililer bir daha bırakmadı.

TARAFTARLAR SOKAKLARDA KUTLADI

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Liderliğini sürdüren bordomavililerde beraberliğin ardından taratarlar sokağa döküldü. Meşaleler yakan taraftarlar kolbastı ve horon oynadı. Büyük coşku yaşandı.