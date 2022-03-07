Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır kalesinde devleşti! İki net kurtarış...

Uğurcan Çakır müthiş kurtarışlarına Fenerbahçe karşısında da devam etti. Özellikle de ilk yarıda iki net kurtarış yaptı. 35. dakikada Szalai'nin yakın mesafeden vuruşunu başarıyla önledi. 42'de ise Zajc'a geçit vermedi. 71. dakikada Zajc'ın golünde ise yapacağı çok da bir şey yoktu.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

F.Bahçe taraftarlarının maç öncesinde tepki gösterdiği kaleci Uğurcan Çakır'ın fotoğrafı kulüp sitesi tarafından birçok kez paylaşıldı. Başarılı kaleci de gelen tepki ve hakaretlere karşın ısınma hareketleri boyunca tribünlere hiç dönmedi. Karşılaşma sırasında da bir an olsun konsantrasyonu bozmadı.