Son prova neşeli geçti

Fırtına, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Abdullah Avcı yönetimindeki basına kapalı antrenmanda karşılaşmanın taktik provasının yanı sıra top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin resmi hesaplarından yayınladığı görüntülerde oyuncuların ve Avcı'nın oldukça neşeli olduğu görüldü.
Fırtına, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Abdullah Avcı yönetimindeki basına kapalı antrenmanda karşılaşmanın taktik provasının yanı sıra top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin resmi hesaplarından yayınladığı görüntülerde oyuncuların ve Avcı'nın oldukça neşeli olduğu görüldü. Takım idmanın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.