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Son prova neşeli geçti

Fırtına, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Abdullah Avcı yönetimindeki basına kapalı antrenmanda karşılaşmanın taktik provasının yanı sıra top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin resmi hesaplarından yayınladığı görüntülerde oyuncuların ve Avcı'nın oldukça neşeli olduğu görüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Son prova neşeli geçti
Fırtına, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Abdullah Avcı yönetimindeki basına kapalı antrenmanda karşılaşmanın taktik provasının yanı sıra top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin resmi hesaplarından yayınladığı görüntülerde oyuncuların ve Avcı'nın oldukça neşeli olduğu görüldü. Takım idmanın ardından uçakla İstanbul'a hareket etti.
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