Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

SAKATLAR İYİLEŞMEDİ

Fenerbahçe maçı öncesi geri dönüşleri beklenen Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'den beklenen müjde gelmedi. İki oyuncu için de sağlık kurulu, oynamamalarının daha iyi olacağı yönünde fikir belirtti.



STOPERDE ZOR KARAR

Vitor Hugo'nun yokluğunda stoperde kimin oynayacağı hala netleşmedi. Son haftalarda daha çok şans bulan genç Ahmetcan bir adım önde. Hüseyin Türkmen ihtimali de sürüyor. Son karar maç saatinde verilecek.