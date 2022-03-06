Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. İşte zorlu maç öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeler...
HUGO KEYİFLERİ KAÇIRDI
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde Antalyaspor'u saf dışı bırakan Trabzonspor, sevincini tam yaşayamadı. Sakatlanan Vitor Hugo'nun sezonu kapatması takımdaki tüm moralleri bozdu.
BİR GÜN İZİN JESTİ
Kupa maçı sonrası Fenerbahçe derbisi oynanacak olmasına rağmen Abdullah Avcı oyunculara bir gün izin vererek jest yaptı. Kendisi ise izin gününde tesislere kapanarak rakiplerini analiz etti.