Haberler Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

Süper Lig lideri Trabzonspor, 28. haftada bugün ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadeleye üç puan parolasıyla hazırlanan bordo-mavililerde tüm şehir takımdan galibiyet bekliyor. Peki, Fırtına'da alibiyete ekstra prim var mı? Hangi futbolcular mücadelede forma giyemeyecek? İşte Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi son durum...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. İşte zorlu maç öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeler...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

HUGO KEYİFLERİ KAÇIRDI
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde Antalyaspor'u saf dışı bırakan Trabzonspor, sevincini tam yaşayamadı. Sakatlanan Vitor Hugo'nun sezonu kapatması takımdaki tüm moralleri bozdu.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

BİR GÜN İZİN JESTİ
Kupa maçı sonrası Fenerbahçe derbisi oynanacak olmasına rağmen Abdullah Avcı oyunculara bir gün izin vererek jest yaptı. Kendisi ise izin gününde tesislere kapanarak rakiplerini analiz etti.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

SAKATLAR İYİLEŞMEDİ
Fenerbahçe maçı öncesi geri dönüşleri beklenen Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'den beklenen müjde gelmedi. İki oyuncu için de sağlık kurulu, oynamamalarının daha iyi olacağı yönünde fikir belirtti.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

STOPERDE ZOR KARAR
Vitor Hugo'nun yokluğunda stoperde kimin oynayacağı hala netleşmedi. Son haftalarda daha çok şans bulan genç Ahmetcan bir adım önde. Hüseyin Türkmen ihtimali de sürüyor. Son karar maç saatinde verilecek.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

EKSTRA PRİM VERİLMEYECEK
Bordo-mavili yönetim, Fenerbahçe maçı için ekstra bir prim vermeme kararı aldı. Bu karar teknik ekibe de iletildi. Oyuncular üzerinde ekstra bir baskı oluşturulmayacağı ve takıma güvenin tam olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

SİLAHI KANATLAR
Fenerbahçe'nin ideal beklerinin olmayışı ve Trabzonspor'un kanat oyuncularının formu, Avcı'yı bu üstünlüğünü kullanmaya itti. Başarılı hoca, Nwakaeme ve Edin Visca'ya "Daha aktif olun" dedi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

SEYİRCİ SORUN DEĞİL
İç sahada seyirci avantajını çok iyi kullanan Fırtına, Kadıköy'de oluşacak taraftar baskısına karşı 11'de oynayacak oyuncuların tecrübesine güveniyor. Gençlere ise bu isimler yardımcı olacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fırtına'da son durum! Ekstra prim var mı?

GÖRÜNTÜLÜ ANALİZ
Avcı, Fenerbahçe'nin 2. yarıdaki tüm maçlarını detaylı şekilde inceledi. Analizler, görüntülü ve saha da uygulamalı olarak oyunculara aktarıldı. Rakibin zayıf yönlerine çalışıldı.

DİĞER
Ünlü oyuncu Alp Navruz imaj tazeledi! İşte Alp Navruz’un yeni imajı!
Antalya'da korku dolu anlar! Sokak köpeğinden kaçtı kamyonun altında kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor