Abdullah Avcı Fenerbahçe Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

1-1 biten mücadelenin ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

1 kişi eksik oynamak zordur. Çok güzel atmosfer vardı. İlk yarıda golü de bulduk. 11'e 10'dan sonra pasın şiddeti daha hızlı olmalıydı. Bunu zaman zaman yapamadık. Maça başlangıç kadromuz, kazanmak için sahaya çıkan bir kadrodur. Bizim bütün amacımız, şampiyon gibi oynamak. Kazanmak için de o hamleleri yaptık.

10 hafta kaldı. Ligin ikincisine 15 puan, Fenerbahçe'den 20 puan öndeyiz. Taraftarlarımız çok mutlular. Bizim kredimiz çok fazla.