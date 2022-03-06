4 silahşor avda

Trabzonspor'un dev maçta en büyük güvencesi herkesi kıskandıran hücum hattı... Bordo-mavililerin Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Anastasios Bakasetas'tan oluşan imha timi ligde geride kalan 27 haftada 38 gol+25 asist ile toplamda 63 gole katkı sağladı. Danimarkalı Cornelius 12 gol+3 asist üretirken, 'Sihirbaz' Nwakaeme ve Edin Visca (5'i son 6 maçta Trabzonspor formasıyla) 9'ar gol ve 9'ar asist gerçekleştirdi. Bakasetas ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Dört silahşor, Fenerbahçe'yi de koleksiyonlarına eklemek istiyor. Yunan yıldız, Bakasetas, Trabzon'da oynanan ilk maçta Kanarya'ya 2 gol kaydetti.