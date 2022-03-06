Haberler Trabzonspor 4 silahşor avda

4 silahşor avda

Süper Lig’de bu sezon 38 gol+25 asiste imza koyan Cornelius, Nwakaeme, Visca ve Bakasetas 4’lüsünün yeni hedefi F.Bahçe.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 06:50
4 silahşor avda
Trabzonspor'un dev maçta en büyük güvencesi herkesi kıskandıran hücum hattı... Bordo-mavililerin Andreas Cornelius, Anthony Nwakaeme, Edin Visca ve Anastasios Bakasetas'tan oluşan imha timi ligde geride kalan 27 haftada 38 gol+25 asist ile toplamda 63 gole katkı sağladı. Danimarkalı Cornelius 12 gol+3 asist üretirken, 'Sihirbaz' Nwakaeme ve Edin Visca (5'i son 6 maçta Trabzonspor formasıyla) 9'ar gol ve 9'ar asist gerçekleştirdi. Bakasetas ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Dört silahşor, Fenerbahçe'yi de koleksiyonlarına eklemek istiyor. Yunan yıldız, Bakasetas, Trabzon'da oynanan ilk maçta Kanarya'ya 2 gol kaydetti.
DİĞER
Son dakika: Galatasaraylı taraftarları isyan ettirdi! Yıldız oyuncuya sert eleştiriler: “Tarihi kazık…”
Moda dünyasına el atan şarkıcı Seren Serengil'in hayvanseverliği kısa sürdü! Satışa çıkardığı ürünler büyük tepki çekti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor