TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

1- Abdullah Avcı'nın öğrencileri, attıkları 51 golle Süper Lig'in en çok fileleri havalandıran takımı.
1- Abdullah Avcı'nın öğrencileri, attıkları 51 golle Süper Lig'in en çok fileleri havalandıran takımı.
2- Rakiplerine 20 kez geçit veren Trabzonspor, en az gol yiyen ekip olarak da öne çıkıyor.
3- Evinde mağlup olmayan tek takım olan bordo-mavililer, topladığı 34 puanla iç sahada en başarılı takım konumunda yer alıyor.
4- Avcı'nın öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde girdikleri ikili mücadelelerin yüzde 53'ünü kazandı ve bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı
5- Karadeniz devi, ortalama 5.6 isabetli şuta sahip. Trabzonspor bu alanda da Beşiktaş'ın ardından ikinci.
6- Fırtına, başarılı pas konusunda da ligde ilk ikide. Avcı'nın ekibi maç başına 85.4 başarılı pasla ikinci durumda.