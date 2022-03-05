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TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor birçok istatistikte zirvede yer alıyor. En yakın rakibinin 17 puan önünde yer alan bordo-mavililer başarılı performansı ile ligi adeta altüst etti. İşte o istatistikler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

1- Abdullah Avcı'nın öğrencileri, attıkları 51 golle Süper Lig'in en çok fileleri havalandıran takımı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

2- Rakiplerine 20 kez geçit veren Trabzonspor, en az gol yiyen ekip olarak da öne çıkıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

3- Evinde mağlup olmayan tek takım olan bordo-mavililer, topladığı 34 puanla iç sahada en başarılı takım konumunda yer alıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

4- Avcı'nın öğrencileri, ligin geride kalan bölümünde girdikleri ikili mücadelelerin yüzde 53'ünü kazandı ve bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

5- Karadeniz devi, ortalama 5.6 isabetli şuta sahip. Trabzonspor bu alanda da Beşiktaş'ın ardından ikinci.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yok böyle bir tablo! Fırtına istatistiklerde zirvede

6- Fırtına, başarılı pas konusunda da ligde ilk ikide. Avcı'nın ekibi maç başına 85.4 başarılı pasla ikinci durumda.

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