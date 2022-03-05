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Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi. Bordo-mavililer, havalimanında çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 20:39
Trabzonspor'a İstanbul'da coşkulu karşılama!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak lider Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Saat 18.45'te özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafileyi, bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek takdim eden ve deneyimli çalıştırıcının lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, futbolcularla da fotoğraf çektirdi.

Taraftarlar, kafileyi alarak kamp yapacağı otele götürmek üzere havalimanına gelen takım otobüsünün havalimanından ayrıldığı sırada şampiyonluk tezahüratları yaparak takımını uğurladı.

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