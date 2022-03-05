TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

GURUR DUYUYORUM

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımından çok memnun. İdmanda teşekkür konuşması yapan başarılı hoca, "Gerçekten kaliteli bir takımız. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeretlere sığınmadık, çünkü siz buna hiç müsaade etmediniz. Sahada olan, sonradan giren fark etmez, herkes bu parçanın bir bütünü olduğunu gösterdi. Sizinle gurur duyuyorum" dedi.