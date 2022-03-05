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TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer Maça hızlı başlayarak, baskın futbolla Fenerbahçe'nin direncini kırmaya çalışacak.. Bulunacak erken golle sarı lacivertlilerin oyun planı devre dışı bırakılacak. Pres de en önemli koz... İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde şampiyonluğa koşan lider Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karadeniz devinin yine tek hedefi galip gelmek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

Avcı da tüm hazırlığını bu yönde yapıyor. Rakibe göre bir oyun anlayışı ve kadro ile sahaya çıkma düşüncesinde olan başarılı taktisyen, takıma verdiği izin gününü tesislere kapanarak geçirdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

Günün erken saatlerinde tesislere giden bordo-mavili hoca, ekibiyle birlikte Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm karşılaşmaları detaylı bir şekilde analiz etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

DAKİKA DAKİKA HAMLE

Eezeli rakiplerinin bugüne kadar istikrarlı bir 11 ile sahaya çıkmayışı üzerine alternatif planlar hazırlandı. Yarınki derbiyi dakikalara bölen ve her an için farklı bir plan ortaya çıkarmaya çalışan tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynayacak olmalarına rağmen hücum futbolu sergiletecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

İlk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi ve baskın bir futbol ortaya koymayı düşünen Avcı, öne geçilmesi ya da geriye düşülmesi halinde neler yapacağını da planladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

Sahaya süreceği 11 ve maç içinde yapmayı planladığı değişikliklerle alakalı da plan yapan Avcı'nın en önemli silahı formda olan hücumcuları.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

İSTANBUL 'AVCI'SI

Abdullah Avcı, geçen sezondan bu yana İstanbul'da çıktığı 9 lig maçının tam 8'ini kazandı, birinde de berabere kaldı. Başarılı hoca, müthiş istatistiği yarı Fenerbahçe galibiyetiyle sürdürmek amacında.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

TARİH YAZACAK

21 Maçlık deplasman rekorunu kırdı, Akyazı'da geçen sezondan bu yana 20 karşılaşmadır yenilmiyor ve lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir puan farkıyla şampiyonluğa yürüyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

Trabzonspor'a geldiği günden beri istatistikleri alt üst eden Abdullah Avcı, yine bir ilki peşinde. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'ı İstanbul'da mağlup eden Avcı, yarın da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirirse, kulüp tarihinde aynı sezonda 3 büyük deplasmandan galibiyet ayrılan tek Trabzonspor hocası olarak tarihe geçecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

GURUR DUYUYORUM

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımından çok memnun. İdmanda teşekkür konuşması yapan başarılı hoca, "Gerçekten kaliteli bir takımız. Bugüne kadar hiçbir zaman mazeretlere sığınmadık, çünkü siz buna hiç müsaade etmediniz. Sahada olan, sonradan giren fark etmez, herkes bu parçanın bir bütünü olduğunu gösterdi. Sizinle gurur duyuyorum" dedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı planı hazır

5 İSİM KART SINIRINDA

Fırtına'da 5 oyuncu Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart sınırında. Peres, Djaniny, Uğurcan, Siopis ve Bakasetas yarın kart görmeleri halinde Göztepe karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

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