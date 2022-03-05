Şok presle bitir işi

Abdullah Avcı bu taktiği sezonun ikinci yarısından itibaren uygulamaya başladı... Alanyaspor maçının ilk 39 dakikasında rakibine ön alanda uyguladığı presle 4-0'lık skoru yakalamıştı.

Bordo-mavililerin bu taktiği uyguladığı en bariz maçlardan biri de deplasmandaki Galatasaray derbisi... Trabzonspor o maçın ilk yarısında daha dengeli bir oyun sergilerken ikinci yarıda ise rakibini adeta sahasından çıkarmadı.

Galatasaray kalecisi Fatih Öztürk topu arkadaşlarına verdiği andan itibaren Cornelius, Visca, Bakasetas ve Dorukhan ile müthiş bir pres uyguladılar. Sonunda da Taylan'a yaptıkları baskıyla sonuca gittiler ve kazanmayı bildiler.

Trabzon, Kayserispor maçının özellikle ikinci yarısında yine rakibini çıkartmadı... İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda Karadeniz devinin sahasında sadece 173 saniye kalabildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ayrıca hücuma çıkarken kaptırılan topların hemen geri kazanılması için talimat verdi. Herkes oyunun içinde kalacak, birbirlerinin açığını kapatacak ve yardım edecek. Mümkün olduğunca da geri pas verilmeyecek.

DERBİLERDE ŞANS TANIMIYOR

Karadeniz devi, ezeleri rakipleri F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ı yendi. Cimbom ve Kartal'ı 2-1 yenen Trabzonspor, Kanarya'yı da Şenol Güneş Stadı'nda 3-1 mağlup etmişti. Fırtına, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

ÖZEL PRİM VERİLMEDİ

Bordo-mavili yönetim kurulu, Fenerbahçe derbisi için özel prim planlamıyor. Takım üzerinde ekstra bir baskı oluşturmak istemeyen yönetimin, maçın kazanılması halinde soyunma odasında jest yapabileceği belirtiliyor.