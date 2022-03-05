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Nwakaeme siftah peşinde

Süper Lig’de 4 sezondur Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki sol kanat, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe’ye karşı bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Nwakaeme siftah peşinde

Lider Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme ilk peşinde. Daha önce Galatasaray'a 3 ve Beşiktaş'a karşı 2 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı sol kanat, sarı-lacivertlileri de Süper Lig kariyer listesine eklemek istiyor. 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar ligde 6. kez forma giydiği sarı-lacivertliler karşısında fileleri sarsarak Süper Lig kariyerini taçlandırmak, takımını şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor. Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan maçta Nwakaeme'yi dinlendirmişti.

18 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Nwakaeme attığı 9 gol ve yaptığı 9 asistle 51 golün 18'ine direkt etki ederken, Kayseri (D) ve Adana Demir maçlarında da direği aşamadı.

18 TAKIMI BOŞ GEÇMEDİ

Fırtına ile sezon sonu için sözleşme görüşmeleri yapan Nwakaeme, Süper Lig'de forma giydiği 111 maçta 18 farklı takıma 37 gol atıp, 35 asist yaptı. Nijeryalı oyuncunun ligde en çok filelerini sarstığı takım ise 6 kez ile Kasımpaşa.

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