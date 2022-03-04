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Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Toplamda 34 gole ulaşan Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca derbide de Karadeniz temsilcisinin en büyük gücü olacak. Karadeniz devi, ezeli rakibinden 3 puan alıp dönmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor'da gol ayakları Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca da Süper Lig'e damga vuruyor. Toplamda 34 gole ulaşan bu üçlü, 27 haftada 51 gol atan bordo-mavili takımın skor yükünün yarıdan fazlasını karşılamış durumda.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

Cornelius 12, Nwakaeme 9, Bakasetas 8 ve Visca (sadece Trabzon'da) 5 kez fileleri sarstı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu dört 4 futbolcu, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde de galibiyetten emin. Teknik direktör Abdullah Avcı, 4 oyuncuya "Siz işinizi en iyi şekilde zaten yapıyorsunuz. Derbide de istediğimizi alalım" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

GÜCÜMÜZ VE KALİTEMİZ VAR

Müthiş hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Djaniny Semedo de önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu 6 kez fileleri sarstı.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Teknik direktör Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisine yönelik idmanlarda, "Harika gidiyoruz ama daha her şey bitmiş değil. Büyük maçların havası bir başka oluyor. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanalım. Ezeli rakibimizi yenecek gücümüz ve kalitemiz var. Sadece bunu bir kez daha gösterelim" dedi.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

CORNELIUS KASIRGASI

Sezon başında transfer edilen Andreas Cornelius gösterdiği performans ile Süper Lig'deki 33 forveti geride bıraktı. İleri uçta 20.08 ikili mücadele ortalamasıyla oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 9.06 kazanma ortalaması ile de takımına büyük bir katkı veriyor. Başarılı forvet, bu iki istatistikle de ligdeki 33 santrfor arasında lider durumda.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

CORNELIUS 12 GOL

12 golle Süper Lig'de Pesic (Fatih Karagümrük) ve Umut (Kasımpaşa) ile birlikte en skorer 3 isminden biri olan Cornelius, Kayseri, Başakşehir ve Konya maçlarında direkleri aşamadı.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

VISCA FARKI

Karadeniz deviyle, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 5 gol atan Visca, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gollerine devam etti. Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup edip adını yarı final yazdırdığı kupa maçında da golünü attı. Boşnak oyuncu bordo-mavili takıma ligde 12 puanlık katkı sağladı.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

BAKASETAS 8 GOL

8 golle şampiyonluk yarışına katkı veren Bakasetas, Giresun maçında penaltı kaçırırken, Giresun, Konya ve Alanya karşılaşmalarında da direğe takıldı.

Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

NWAKAEME 9 GOL, 9 ASiST

Nwakaeme attığı 9 gol ve yaptığı 9 asistle 51 golün 18'ine direkt etki ederken, Kayseri (D) ve Adana Demir maçlarında da direği aşamadı.

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