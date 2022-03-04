Trabzonspor'da sıra Fenerbahçe'de! Cornelius, Bakasetas, Nwakaeme ve Visca...

Abdülkadir Ömür 4, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Teknik direktör Abdullah Avcı, F.Bahçe derbisine yönelik idmanlarda, "Harika gidiyoruz ama daha her şey bitmiş değil. Büyük maçların havası bir başka oluyor. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanalım. Ezeli rakibimizi yenecek gücümüz ve kalitemiz var. Sadece bunu bir kez daha gösterelim" dedi.
CORNELIUS KASIRGASI
Sezon başında transfer edilen Andreas Cornelius gösterdiği performans ile Süper Lig'deki 33 forveti geride bıraktı. İleri uçta 20.08 ikili mücadele ortalamasıyla oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 9.06 kazanma ortalaması ile de takımına büyük bir katkı veriyor. Başarılı forvet, bu iki istatistikle de ligdeki 33 santrfor arasında lider durumda.
CORNELIUS 12 GOL
12 golle Süper Lig'de Pesic (Fatih Karagümrük) ve Umut (Kasımpaşa) ile birlikte en skorer 3 isminden biri olan Cornelius, Kayseri, Başakşehir ve Konya maçlarında direkleri aşamadı.