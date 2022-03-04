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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Trabzonspor, İstanbul takımlarına yenilmiyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da dikkat çeken istatistik göze çarpıyor. Trabzonspor İstanbul takımlarına karşı oynadığı 8 maçta mağlubiyet almadı. 28. haftada oynayacağı Fenerbahçe maçına da galibiyet parolasıyla çıkacak olan Trabzonspor, şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 12:35
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Trabzonspor, İstanbul takımlarına yenilmiyor
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak lider Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada, 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 20 puan yazdırdı.

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı sahasında ve deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

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