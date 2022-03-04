İkisi de haftaya

Sakatlıkları bulunan Hamsik ve Dorukhan'ın Fenerbahçe derbisinde riske edilmemesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda iki oyuncunun da bir sonraki hafta oynanacak olan Göztepe karşılaşmasına kadar tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.
Sakatlıkları bulunan Hamsik ve Dorukhan'ın Fenerbahçe derbisinde riske edilmemesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda iki oyuncunun da bir sonraki hafta oynanacak olan Göztepe karşılaşmasına kadar tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.