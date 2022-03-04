Haberler Trabzonspor İkisi de haftaya

İkisi de haftaya

Sakatlıkları bulunan Hamsik ve Dorukhan'ın Fenerbahçe derbisinde riske edilmemesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda iki oyuncunun da bir sonraki hafta oynanacak olan Göztepe karşılaşmasına kadar tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
İkisi de haftaya
Sakatlıkları bulunan Hamsik ve Dorukhan'ın Fenerbahçe derbisinde riske edilmemesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda iki oyuncunun da bir sonraki hafta oynanacak olan Göztepe karşılaşmasına kadar tam hazır hale getirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacak.
DİĞER
Ekmek Teknesi'nin güzellerini bir de şimdi görün! Jale, Sonnur, Songül ve Sonay... Güzellikleriyle yıllara meydan okuyorlar!
Böyle olur zenginin oyuncağı! Lady Gaga, 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor