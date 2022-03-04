En başarılı hoca

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçın sadece 1'ini kaybeden Trabzonspor, 23 galibiyet alırken, 6 da beraberlik elde etti. Ligde 2,50'lik müthiş bir puan ortalaması yakalayan Abdullah Avcı, Trabzonspor'u çalıştıran tüm teknik adamlar arasında zirvede bulunuyor.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçın sadece 1'ini kaybeden Trabzonspor, 23 galibiyet alırken, 6 da beraberlik elde etti. Ligde 2,50'lik müthiş bir puan ortalaması yakalayan Abdullah Avcı, Trabzonspor'u çalıştıran tüm teknik adamlar arasında zirvede bulunuyor.