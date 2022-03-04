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En başarılı hoca

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçın sadece 1'ini kaybeden Trabzonspor, 23 galibiyet alırken, 6 da beraberlik elde etti. Ligde 2,50'lik müthiş bir puan ortalaması yakalayan Abdullah Avcı, Trabzonspor'u çalıştıran tüm teknik adamlar arasında zirvede bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 06:50
En başarılı hoca
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 30 maçın sadece 1'ini kaybeden Trabzonspor, 23 galibiyet alırken, 6 da beraberlik elde etti. Ligde 2,50'lik müthiş bir puan ortalaması yakalayan Abdullah Avcı, Trabzonspor'u çalıştıran tüm teknik adamlar arasında zirvede bulunuyor.
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