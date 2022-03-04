Baskı ve hız

Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda fırtına gibi esen Trabzonspor, hedeflerine ilerliyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda ligde tek yenilgisi olduğu Antalya'yı saf dışı bırakan bordo mavililer, pazar günü Fenerbahçe'ye misafir olacak. Ve bu zorlu mücadele öncesinde maç başına 2.50'lik puan ortalaması yakalayan teknik direktör Abdullah Avcı, rahat ve özgüvenli. En yakın takipçisi Konyaspor'un 17 puan önünde bulunan bordo-mavililerde Avcı "Her maça farklı taktik anlayış olsa da özünde kazanmak için çıkıyoruz. Kadro kalitemiz ve oyun yapımız belli. Rakibe baskı kuran, hızlı hücuma çıkan oyunumuzu devam ettirirsek hedefe ulaşırız" dedi.