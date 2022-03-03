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TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalıyor mu? Şampiyonlar Ligi...

Trabzonspor haberleri: Sezon başında Avrupa'dan gelen teklifleri 'Şampiyon olmadan gitmem' yanıtıyla reddeden Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, "Şampiyonlar Ligi'ne gidersekk alabilirim" mesajı verdi... Taraftarlar ise yıldız oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalıyor mu? Şampiyonlar ligi...

Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren ve takımının şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Uğurcan Çakır'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalıyor mu? Şampiyonlar ligi...

Maç sonu verdiği röportajda "İnşallah Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyebilirim. Şampiyonluklar görebilirim" diyen Uğurcan, bu sözleriyle yeni sezonda da takımda kalacağının sinyalini verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalıyor mu? Şampiyonlar ligi...

Milli kalecinin yakın çevresine "İlk hedefim bordo-mavili formayla şampiyonluk yaşamak. Şampiyonlar ligine gidersek de Trabzonspor'dan ayrılmayabilirim" dediği belirlendi.

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