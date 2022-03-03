TRABZONSPOR HABERLERİ: Uğurcan Çakır kalıyor mu? Şampiyonlar ligi...

Trabzonspor'da müthiş bir sezon geçiren ve takımının şampiyonluk yolundaki en önemli silahı olan Uğurcan Çakır'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu.