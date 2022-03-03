Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu taktiği sezonun ikinci yarısından itibaren uygulamaya başladı... Alanyaspor maçının ilk 39 dakikasında rakibine ön alanda uyguladığı presle 4-0'lık skoru yakalamıştı.

Bordo-Mavililer'in bu taktiği uyguladığı en bariz maçlardan biri de deplasmandaki Galatasaray derbisi… Trabzonspor o maçın ilk yarısında daha dengeli bir oyun sergilerken ikinci yarıda ise rakibini adeta sahasından çıkarmadı.