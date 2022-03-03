Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlarla zirvede yalnız kalan Trabzonspor gözünü Fenerbahçe derbisine çevirdi. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin planını belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 17:08
Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Süper Lig'de 27 hafta sonunda elde ettiği 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Bu sezon oynadığı derbilerde hiç kaybetmeyen ve 4 maçta 3 galibiyet elde eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri Kadıköy'den galibiyetle ayrılarak taraftarına yeni bir zafer daha yaşatmak istiyor.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Abdullah Avcı son haftalardaki oyun stratejisinden ödün vermeyi düşünmüyor. Bordo-Mavililer Fenerbahçe, Altay veya stoperleri ile oyuna başladığı andan itibaren 3 hatta 4 kişilik şok pres uygulayacak.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu taktiği sezonun ikinci yarısından itibaren uygulamaya başladı... Alanyaspor maçının ilk 39 dakikasında rakibine ön alanda uyguladığı presle 4-0'lık skoru yakalamıştı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Bordo-Mavililer'in bu taktiği uyguladığı en bariz maçlardan biri de deplasmandaki Galatasaray derbisi… Trabzonspor o maçın ilk yarısında daha dengeli bir oyun sergilerken ikinci yarıda ise rakibini adeta sahasından çıkarmadı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

G.Saray kalecisi Fatih Öztürk topu arkadaşlarına verdiği andan itibaren Cornelius, Visca, Bakasetas ve Dorukhan ile müthiş bir pres uyguladılar. Sonunda da Taylan'a yaptıkları baskıyla sonuca gittiler.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Trabzonspor, Kayserispor maçının özellikle ikinci yarısında yine rakibini çıkartmadı… İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayserispor ikinci yarı Trabzonspor sahasında sadece 173 saniye kalabildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlardaki dominant oyununu Fenerbahçe'ye karşı uygulayıp uygulayamayacağı merak konusu… Bordo-Mavililer Kadıköy'deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla almıştı. Fırtına, 25 yıllık özlemine son vermek istiyor.

DİĞER
Son dakika haberi: UEFA Başkanı Ceferin'den kulüplere sert uyarı! Avrupa Süper Lig'i dönüyor mu?
Emre Kınay hakim karşısında, skandal sözleri bakın nasıl savundu! Yasağı deldiği gece muhabire saldırıp küfür etmişti…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor