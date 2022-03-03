Trabzonspor'da Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisi planını belirledi!

Süper Lig'de 27 hafta sonunda elde ettiği 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor.
Süper Lig'de 27 hafta sonunda elde ettiği 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına büyük önem veriyor.
Bu sezon oynadığı derbilerde hiç kaybetmeyen ve 4 maçta 3 galibiyet elde eden Abdullah Avcı'nın öğrencileri Kadıköy'den galibiyetle ayrılarak taraftarına yeni bir zafer daha yaşatmak istiyor.
Abdullah Avcı son haftalardaki oyun stratejisinden ödün vermeyi düşünmüyor. Bordo-Mavililer Fenerbahçe, Altay veya stoperleri ile oyuna başladığı andan itibaren 3 hatta 4 kişilik şok pres uygulayacak.
Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu taktiği sezonun ikinci yarısından itibaren uygulamaya başladı... Alanyaspor maçının ilk 39 dakikasında rakibine ön alanda uyguladığı presle 4-0'lık skoru yakalamıştı.
Bordo-Mavililer'in bu taktiği uyguladığı en bariz maçlardan biri de deplasmandaki Galatasaray derbisi… Trabzonspor o maçın ilk yarısında daha dengeli bir oyun sergilerken ikinci yarıda ise rakibini adeta sahasından çıkarmadı.
G.Saray kalecisi Fatih Öztürk topu arkadaşlarına verdiği andan itibaren Cornelius, Visca, Bakasetas ve Dorukhan ile müthiş bir pres uyguladılar. Sonunda da Taylan'a yaptıkları baskıyla sonuca gittiler.
Trabzonspor, Kayserispor maçının özellikle ikinci yarısında yine rakibini çıkartmadı… İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Kayserispor ikinci yarı Trabzonspor sahasında sadece 173 saniye kalabildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın son maçlardaki dominant oyununu Fenerbahçe'ye karşı uygulayıp uygulayamayacağı merak konusu… Bordo-Mavililer Kadıköy'deki son lig galibiyetini 23 Ağustos 1997'de 3-1'lik skorla almıştı. Fırtına, 25 yıllık özlemine son vermek istiyor.