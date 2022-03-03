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TRABZONSPOR HABERLERİ: Hugo’da kısmi sevinç

Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Antalya maçında sakatlanan 30 yaşındaki stoperin kırığının 'çizgi şeklinde' olduğu açıklandı. Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Antalya maçında sakatlanan 30 yaşındaki stoperin kırığının 'çizgi şeklinde' olduğu ve 3 ay sonra geri dönebileceği belirtildi. İlk açıklamada bu süre 4 aydı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Hugo’da kısmi sevinç

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun kesin durumu belli oldu. 85. dakikada sakatlanıp hastaneye kaldırılan Brezilyalı stoperin diz altında kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak ikinci kontrolde kırığın çizgi şeklinde olduğu ve en önemlisi de bağ dokularında herhangi bir zarara sebebiyet vermediği belirlendi. Bu gelişme üzerine Hugo'nun geri dönüş süresinin 4 değil 3 ay olacağı ve hatta tedaviye vereceği yanıta göre sezonun son bölümünde idmanlara başlama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hugo’da kısmi sevinç

AMELİYATA GEREK YOK

Hugo, sakatlığıyla ilgili yaşanan bu önemli gelişmenin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Konservatif tedavi yapılması planlanan Brezilyalı oyuncu, "Sağ dizimdeki çapraz bağları incitmekten çok korktum. Bu en kötü sakatlıklardan biri. Ama doktor bunun bağlarla ilgili olmadığını belirledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hugo’da kısmi sevinç

Ameliyata ihtiyacım olmayacak. Kaval kemiğimde bir çatlak var ve iyileşmek için bir süre işten izin almam gerekecek. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hugo’da kısmi sevinç

85. DAKİKA KABUSU

Karadeniz devinde Edgar ve Hugo ağır sakatlıklar yaşadı. Ancak iki stoperin de maçların 85. dakikasında sakatlanması ve ardından takımın 89'da gol bulması ilginç bir detay olarak dikkat çekti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Hugo’da kısmi sevinç

STOPER SIKINTISI

Edgar İe'nin ardından Vitor Hugo'nun da sakatlanması Trabzonspor'da sıkıntıya neden oldu. Karadeniz devinin kadrosunda stoper mevkiinde Denswil, Ahmetcan Kaplan ve Hüseyin Türkmen kaldı.

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