TRABZONSPOR HABERLERİ: Hugo’da kısmi sevinç

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor maçında sakatlanan Vitor Hugo'nun kesin durumu belli oldu. 85. dakikada sakatlanıp hastaneye kaldırılan Brezilyalı stoperin diz altında kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak ikinci kontrolde kırığın çizgi şeklinde olduğu ve en önemlisi de bağ dokularında herhangi bir zarara sebebiyet vermediği belirlendi. Bu gelişme üzerine Hugo'nun geri dönüş süresinin 4 değil 3 ay olacağı ve hatta tedaviye vereceği yanıta göre sezonun son bölümünde idmanlara başlama ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

AMELİYATA GEREK YOK Hugo, sakatlığıyla ilgili yaşanan bu önemli gelişmenin ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Konservatif tedavi yapılması planlanan Brezilyalı oyuncu, "Sağ dizimdeki çapraz bağları incitmekten çok korktum. Bu en kötü sakatlıklardan biri. Ama doktor bunun bağlarla ilgili olmadığını belirledi.