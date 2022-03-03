12 kez tek farkla

Süper Lig'de en yakın rakibine 17 puan fark atarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor'un galibiyetlerinde ilginç istatistikler dikkat çekti. Ligde 20 kez zafere ulaşan bordo-mavililer söz konusu maçların 12'sini tek farkla kazanmayı başardı.
Süper Lig'de en yakın rakibine 17 puan fark atarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor'un galibiyetlerinde ilginç istatistikler dikkat çekti. Ligde 20 kez zafere ulaşan bordo-mavililer söz konusu maçların 12'sini tek farkla kazanmayı başardı.