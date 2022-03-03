Haberler Trabzonspor 12 kez tek farkla

12 kez tek farkla

Süper Lig'de en yakın rakibine 17 puan fark atarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor'un galibiyetlerinde ilginç istatistikler dikkat çekti. Ligde 20 kez zafere ulaşan bordo-mavililer söz konusu maçların 12'sini tek farkla kazanmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 06:50
12 kez tek farkla
Süper Lig'de en yakın rakibine 17 puan fark atarak şampiyonluğa adım adım ilerleyen Trabzonspor'un galibiyetlerinde ilginç istatistikler dikkat çekti. Ligde 20 kez zafere ulaşan bordo-mavililer söz konusu maçların 12'sini tek farkla kazanmayı başardı.
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