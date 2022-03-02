Trabzsonspor Fenerbahçe'ye bileniyor! İşte antrenmandan detaylar...

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge, teknik çalışma, 5'e 2 çalışmaları, rondo ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer Cuma günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.