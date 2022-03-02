Trabzonspor'da corona virüsü açıklaması! "Yapılan testlerde çıkan sonuç..."
Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk algınlığı belirtisi gösteren bir futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:37Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:44
Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
İşte o açıklama;
"Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."