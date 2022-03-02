Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da corona virüsü açıklaması! "Yapılan testlerde çıkan sonuç..."

Trabzonspor'da corona virüsü açıklaması! "Yapılan testlerde çıkan sonuç..."

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk algınlığı belirtisi gösteren bir futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:37 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:44
Trabzonspor'da corona virüsü açıklaması! "Yapılan testlerde çıkan sonuç..."
Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İşte o açıklama;

"Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır."
DİĞER
Mustafa Sandal’ı icraya veren Emina Jahovic'e mahkemeden kırmızı kart! Gerçek ortaya çıktı!
Galatasaray'ın yıldızı Süper Lig'de kalıyor! Yeni takımı belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor