Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan bordo mavililer, Süper Lig'de de yoluna emin adımlarla ilerliyor. Trabzonspor, uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Bununla beraber, Trabzonspor'u takip eden takımlar da, ezeli rakiplerine yenilmelerinin ardından büyük bir düşüşe geçti. Uzun bir süre puan tablosunda Trabzonspor'u takip eden Konyaspor ile beraber Beşiktaş ve Fenerbahçe de aynı kaderi yaşadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 09:25
Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

Ligin 24. haftasına kadar Trabzonspor'u yakından takip eden Konyaspor, bordo-mavililere yenildikten sonra ikinci sıradaki yerini de tehlikeye soktu.

Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

24. haftadaki Trabzonspor ile karşılaşana kadar ligde 3 yenilgisi bulunan yeşil-beyazlılar, ardından oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

Konyaspor'dan önce Trabzonspor, bu kabusu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da yaşattı. Sarı-lacivertliler ve siyah-beyazlılar, Trabzonspor yenilgisi sonrası ligde toparlanamadılar ardından oynadıkları 3 maçta 1'er puan topladılar.

Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

Ayrıca Karadeniz ekibine bu sezon tek yenilgisini yaşatan Antalyaspor da bu galibiyet sonrası oynadığı 8 maçta 4 yenilgi 4 beraberlik alarak adeta belini doğrultamadı.

Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

TEK KAZANAN FIRTINA
Trabzon'un galibiyetle kapattığı haftayı yakın takipçileri Konyaspor ve Başakşehir mağlup, Adana Demirspor ise berabere tamamladı.

Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

Haftaya Trabzonspor'un 14 puan gerisinde giren Konyaspor ile puan farkı 17'ye, Başakşehir ile 17 olan fark 20'ye ve dördüncü sırada yer alan Adana Demirspor ile 19 olan puan farkı 21'e çıktı.

DİĞER
Annesi de babası kadar ünlü! İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış!
Yasemin Özilhan, ABD'li fenomenin Athena Calderone’nin paylaşımlarını kopyalayınca sosyal medyada gündem oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor