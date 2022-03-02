Trabzonspor'a yenilen geriliyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor...

Ayrıca Karadeniz ekibine bu sezon tek yenilgisini yaşatan Antalyaspor da bu galibiyet sonrası oynadığı 8 maçta 4 yenilgi 4 beraberlik alarak adeta belini doğrultamadı.

TEK KAZANAN FIRTINA Trabzon'un galibiyetle kapattığı haftayı yakın takipçileri Konyaspor ve Başakşehir mağlup, Adana Demirspor ise berabere tamamladı.

Haftaya Trabzonspor'un 14 puan gerisinde giren Konyaspor ile puan farkı 17'ye, Başakşehir ile 17 olan fark 20'ye ve dördüncü sırada yer alan Adana Demirspor ile 19 olan puan farkı 21'e çıktı.