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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Uğurcan Çakır'a övgü

Ligde lider konumda bulunan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor, tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, bordo-mavililerin başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın o yazısı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Uğurcan Çakır'a övgü
Trabzonspor her kulvarda yoluna doludizgin devam ediyor. İki tane temel özelliği var. Çok rahat pozisyon üretiyorlar, diğer bir deyimle çok iyi atak oyuncuları var. İkincisi ise mükemmel bir kalecileri var.
Mükemmel kaleci kritik anlarda çok kurtarıcı oluyor.
Mesela dün gece uzun süre maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile devam ederken başta Abdullah Avcı ve tüm Trabzonsporlu oyuncular haklı olarak diken üstündeydiler.
Yenilecek bir gol, maçı uzatmaya taşır, ondan sonra da ne olacağı belli olmaz. İşte o kritik anlarda Trabzonspor, Antalyaspor'a pozisyonlar verdi. Ama bu dakikalarda gollük vuruşlarda sahneye her zamanki gibi Uğurcan çıktı.
Maç aslında Trabzonspor'un ağır üstünlüğüyle başlamıştı.
Visca-Djaniny ortaklaşa yapımı gol, Trabzonspor'u öne geçirdi. Şurası kesin, Djaniny çok etkili bir oyuncu. Şanssızlığı, 'Cornelius mu, Djaniny mi' seçiminde Cornelius'un seçilmesi.
İkinci yarı her iki takımın da bulduğu önemli pozisyonlar var. Hele hele birinde Trabzonspor'un aynı anda iki topu direkten döndü.
Önce Bakasetas vurdu, ardından da Kouassi… İkisi de direğe takıldı.
Maçı rahatlatan adam, Berat oldu. Ama gol aslında Berat'ın değil.
Abdülkadir, Cornelius'un koşu yoluna mükemmel şekilde yuvarladı, defans çeldi, Antalyaspor file bekçisi de kalesini boşalttığından Berat boş kaleye golü yaptı.

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