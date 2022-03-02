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SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Spor haberi... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek final karşılaşmasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele Karadeniz ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetle bordo-mavili ekip yarı finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Öte yandan Fotomaç Gazetesi'nin usta yazarlarından Reha Kapsal mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 07:22
SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Trabzonspor-Antalyaspor eşleşmesi belki çeyrek finaller içinde en zor eşleşmelerden biriydi. Bunun en temel nedeni de Süper Lig'de Trabzonspor'u tek yenen takımın Antalya olduğu gibi devre arasında yaptığı 4 takviyeyle, son haftalardaki çıkışıyla maçın zor geçeceğinin net göstergesiydi.

SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Bordo-mavililer oyuna hızlı başladılar. Rakip kaleye yakın pres gücüyle Antalya'yı geriye ittiler. Bu oyun başlangıcında orta sahada ikili sıkıştırmayla yaptıkları baskı sonucunda, rakipten kazanılan topla da golü buldular. Golü bulduktan sonra Trabzonspor'un zaman zaman alışık olduğumuz ama Trabzonspor adına geriye olumsuz görüntü çizen, geriye yaslanma hastalığı yine ortaya çıktı.

SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Bununla beraber bir de sonlanmayan ataklar, basit pas hataları, geniş alanda yakalanmasıyla beraber duran toplardaki adam ve alan paylaşımının sıkışıklığıyla Antalyaspor'a pozisyon da verdiler.

SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Trabzonspor, maçın son dakikalarında ikinci golü bulup rahatlamadan önce direkten dönen topları, girdikleri pozisyonları, kaçırdıkları net pozisyonlarla beraber maçı daha önce bitirip, istediği skoru da alabilirlerdi.

SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Bu skor gecikince zaten Antalya'yı hem oyuna ortak ettikleri gibi onların da motivasyonunu yükseltmiş oldular. Abdullah Avcı'nın bazı mevkilerde yaptığı rotasyonlar gayet doğaldı.

SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Maçta Djaniny, Viscanın iş birliği, orta sahadaki Berat'ın tekrar eski iyi performans verdiği günlerin sinyalini vermesi, Denswil-Hugo'nun uyumu, Uğurcan'ın da kalesinde gösterdiği başarılı performansla da hak ettikleri maçı kazanmasını bildiler.

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