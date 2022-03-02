SPOR HABERİ - Reha Kapsal Trabzonspor-Antalyaspor maçını değerlendirdi! "Tam yol ileri"

Trabzonspor-Antalyaspor eşleşmesi belki çeyrek finaller içinde en zor eşleşmelerden biriydi. Bunun en temel nedeni de Süper Lig'de Trabzonspor'u tek yenen takımın Antalya olduğu gibi devre arasında yaptığı 4 takviyeyle, son haftalardaki çıkışıyla maçın zor geçeceğinin net göstergesiydi.

Bordo-mavililer oyuna hızlı başladılar. Rakip kaleye yakın pres gücüyle Antalya'yı geriye ittiler. Bu oyun başlangıcında orta sahada ikili sıkıştırmayla yaptıkları baskı sonucunda, rakipten kazanılan topla da golü buldular. Golü bulduktan sonra Trabzonspor'un zaman zaman alışık olduğumuz ama Trabzonspor adına geriye olumsuz görüntü çizen, geriye yaslanma hastalığı yine ortaya çıktı.