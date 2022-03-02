Kupa yelken

Bu Fırtına durmak bilmiyor. Süper Lig'de rakiplerini yanına yaklaştırmayan Trabzonspor dün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u konuk etti. Bordomavililer bu sezon sadece Roma ve Antalyaspor'a kaybetmişti. Karadeniz ekibinn hedefi hem rövanşı almak hem de turu atlamaktı. Trabzonspor, Edin Visca'nın Djaniny ile verkaçı sonrası attığı golle mücadelede 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ardından Djaniny direğe takılınca Trabzonspor farkı 2'ye çıkarma şansını yitirdi. Bordo-mavililer devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

KALEYİ KAPATTI

İkinci yarıda Trabzonspor gol ararken Antalyaspor da bazı pozisyonlarda etkili oldu. Bu anlarda da Uğurcan Çakır sahne aldı, Akdeniz ekibinin ataklarına set çekti. Karadeniz temsilcisinin bu devrede 2 topu aynı pozisyonda direkten geri geldi. Evrard Kouassi ve Anastasios Bakasetas rakip kaleci ile savunmayı aştı ancak direğe takıldılar. Son noktayı Berat koydu. Önünde bulduğu topu rahat şekilde ağlarla buluşturdu. Trabzonspor 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, kupada rotasyona gitti. Peres, Ahmetcan, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme ve Cornelius'un yerlerine Serkan Asan, Stefano Denswil, Berat, Evrard Kouassi ve Djaniny Semedo görev yaptı.

BERAT'TAN İLK GOL

Trabzonspor'un orta sahasındaki yıldızı Berat Özdemir dün siftah yaptı. Bordo-mavili formayla sadece Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında ağları sarsan 23 yaşındaki futbolcu ilk resmi golünü de kaydetti.

FIRTINA 3 DEFA DİREĞE TAKILDI

Karadeniz devi, Antalyaspor karşısında bir hayli baskın bir oyun sergiledi. İlk devrede Djaniny Semedo bir pozisyonda şutunu çekti. Rakibine çarpan top üst direğe çarpıp kornere gitti. İkinci yarıda ise aynı pozisyonda iki defa direğe takıldılar. Hem Bakasetas hem de Kouassi'nin vuruşlarında meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

UĞURCAN DUVARI

Antalyaspor, Trabzonspor kalesine maçın bazı bölümlerinde etkili şekilde geldi. Bunlardan birinde yapılan ortaya Haji Wright yakın mesafeden vurdu. Ancak bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır inanılmaz bir refleksle topu çıkarmayı başardı. Tribünlerden "Uğurcan" tezahüratı yükseldi.

MÜTHİŞ DESTEK

Bordo-mavili taraftarlar çifte kupa için heyecanlı. Dün de Şenol Güneş Stadı'nda hatrı sayılır bir taraftar topluluğu vardı. Tribünler karşılaşma boyunca takımlarına müthiş destek verdiler. Abdullah Avcı da alkışlandı.

GENÇLER YOKTU

Trabzonspor'da devre arası kadroya dahil edilen genç oyuncular dünkü maçın kadrosuna giremediler. Enis Destan, Kerem Şen, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli, Antalyaspor ile oynanan Türkiye Kupası mücadelesinin kadrosunda kendilerine yer bulamadı.