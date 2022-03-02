Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan "Dünya Kasketliler Günü" paylaşımı

Trabzonspor'dan "Dünya Kasketliler Günü" paylaşımı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor'dan "Kasketliler Günü" paylaşımı geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile özdeşleşen kasket modası bordo-mavililer tarafından "Dünya Kasketliler Günü" olarak ilan edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 13:22
Trabzonspor'dan "Dünya Kasketliler Günü" paylaşımı

Trabzonspor Kulübü, her yılın 61. gününü "Dünya Kasketliler Günü" ilan ettiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kasket, bizim için yalnızca bir aksesuar değil, bir duruştur. Nesiller arası bir gelenektir. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Bugünden itibaren her yılın 61. gününü #DünyaKasketlilerGünü ilan ediyoruz. Kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, Trabzonspor'da lig şampiyonlukları yaşamış teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görselleri de yer aldı.

DİĞER
Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in değişimi şoke etti! İşte Salako'nun güzel Emine'sinin son hali...
Tek kelimeyle vahşet! Pompalı tüfekle öldürülen 6 aylık hamile kadın gözyaşları arasında toprağa verildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor