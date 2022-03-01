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Trabzonspor transfer haberi: Bakasetas hakkındaki o gerçek: Teklifi reddetmiş!

Spor haberi... Şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla göz dolduran Bakasetas adeta takımının maestrosu durumunda. Öte yandan yıldız futbolcu için de flaş bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre; Portekizi ekibi Sporting devre arasında 12 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödyerek kadrosuna katmak isterken futbolcu Trabzonspor'dan ayrılmak istemedi. İşte son detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 06:50
Trabzonspor transfer haberi: Bakasetas hakkındaki o gerçek: Teklifi reddetmiş!

Sezonun ilk yarısındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Çok sayıda kulübün transferi için bordo-mavililerin kapısını çaldığı tecrübeli orta saha için en ciddi hamle Sporting'den geldi. Portekiz ekibi, devre arasında Bakasetas'ı 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek almak istedi.Yönetim de teklifi 28 yaşındaki oyuncuya iletti.


Trabzonspor transfer haberi: Bakasetas hakkındaki o gerçek: Teklifi reddetmiş!

KARAR FUTBOLCUYA AİT

Sabah'ın derlediği habere göre İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgisi olan Trabzonsporlu oyuncu, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Burada çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamadan da ayrılmak istemiyorum" dedi ve gelen tekliflerle şimdilik ilgilenmediğini bildirdi.


Trabzonspor transfer haberi: Bakasetas hakkındaki o gerçek: Teklifi reddetmiş!

2024 yılına kadar devam eden sözleşmedeki madde, futbolcunun ayrılmak istemesi durumunda geçerli olacağı için Trabzonspor Kulübü'nün bu sürece hiç dahil olmadığı belirtildi.

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