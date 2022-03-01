Trabzonspor transfer haberi: Bakasetas hakkındaki o gerçek: Teklifi reddetmiş!

Sezonun ilk yarısındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Çok sayıda kulübün transferi için bordo-mavililerin kapısını çaldığı tecrübeli orta saha için en ciddi hamle Sporting'den geldi. Portekiz ekibi, devre arasında Bakasetas'ı 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek almak istedi.Yönetim de teklifi 28 yaşındaki oyuncuya iletti.







KARAR FUTBOLCUYA AİT



Sabah'ın derlediği habere göre İngiliz ve İtalyan kulüplerinin de ilgisi olan Trabzonsporlu oyuncu, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Burada çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamadan da ayrılmak istemiyorum" dedi ve gelen tekliflerle şimdilik ilgilenmediğini bildirdi.





