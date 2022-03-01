TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu. Centilmenlikten tasarruf edilmez de edenler oldu. Maç bitimlerinde rakibini tebrik etmeyip hakemin yanına koşanlar için nasılsa mazeret boldu. "Yaka paça tavırlar" futbol sahalarında vazgeçilmez alışkanlık oldu. Centilmen olmayı kendine yediremeyenlerin ettikleri küfürleri medyaya imzalatıp kartpostala dönüştürdüklerini yıllardır izliyoruz. Onların ayak izlerine basarak yürüyenler yüreklerde madara oldu!

Sezon başından bu yana ligde tuhaf şeyler de oldu. Takımının son dakikada attığı hayati gole sevinmeyen "uzaktan kumanda futbolcuların" yedek kulübesinde fosilleri bulundu. Ahlaksız para her zamanki gibi yolunu buldu, futbolculardan toplanan transfer haraçları kim bilir hangi arsada villa oldu? O futbolculardan komisyon alan menajerlerin aslında ne mal oldukları ortaya çıktı da böyle gerçekler bile "tiksintiye" neden olmadı.