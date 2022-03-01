TRABZONSPOR HABERLERİ - Hakkı Yalçın'dan Abdullah Avcı'ya büyük övgü!

HAKKI YALÇIN - ŞAMPİYON GİBİ!
Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu. Büyük kulüpler apoletlere boğulan teknik adamların elinde oyuncak oldu. İki renkli gözyaşı şişeleri doldu. Türk futboluna musallat olan başkanlar için tarihi geçmiş ilaçları denemek her zamanki gibi en kolay yoldu.
Yaşadıklarından ders almayanlar için hayaller erken iptal oldu ya da "olmadı baştan!" Şişirilmiş balonlar uçarken konuşma balonları patladı, kara paranın akıl çeteleri moda oldu. "Güzel günler göreceğiz çocuklar" şarkısı unutuldu, verilen sözler yenildi yutuldu, suçlular masum oldu. Olan gerçek taraftarlara oldu da başkanların umurunda bile olmadı.
Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu. Harika bir futbol takımı şehrin duygularına tercüman oldu. Trabzonspor ligin başından beri liderliği sahiplendi, kendinde olanı açığa çıkardı olmayanı çalışarak üretti. Diğerlerinin ne yaptıklarıyla ilgilenmedi, kendi doğrularını sahaya yansıttı.